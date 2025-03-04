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Van’ın Erciş ilesinde trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 04.03.2025 10:33
  • Giriş: 04.03.2025 10:33
  • Güncelleme: 04.03.2025 10:33
Kaynak: İHA
Van’ın Erciş ilesinde trafik kazası: 1 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde tırın kaza yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tekevler Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Mercedes Axor marka tır, yolun karlı olmasından dolayı kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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