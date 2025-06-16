Van’ın sessiz yüzü festivallerde: "Dağlardan Başka Tanık Yok"

Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı 3000 rakımlı Arnos Dağı’nın eteklerindeki çekimlerle hayat bulan "Dağlardan Başka Tanık Yok" filminin festival yolculuğu başladı.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Kurtuluş Baştimar’ın üstlendiği film, dünya festivallerindeki yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapıyor.

Film, 1990’larda faili meçhul bir şekilde cezaevinde kaybolan babasının izini süren genç bir kadın, Helin’in hikâyesini anlatıyor. Helin, annesi Susika’nın Kürtçe ağıtlarında, yıpranmış mektuplarda ve eski kasetlerde geçmişin kırık parçalarını toplamaya çalışıyor. Bu yolculuk, kişisel bir kaybın çok ötesine geçiyor; bir halkın bastırılmış hafızasına uzanıyor.

Köy boşaltmaları, kimlik kayıpları ve hafızanın izlerini taşıyan bu film, sadece kişisel bir hikâyeyi değil, toplumsal bir yarayı da beyaz perdeye taşıyor. "Dağlardan Başka Tanık Yok", tanığın yokluğunda bile susmayan dağların diliyle, hafızanın inatçı izini sürüyor.

KURTULUŞ BAŞTİMAR KİMDİR?

Düşüncelere Özgürlük'ün kurucusu Kurtuluş BAŞTİMAR, Maastricht Üniversitesi Avrupa hukuku bölümünden 2018 yılında mezun olmuştur. Üniversite eğitimi boyunca Avrupa insan hakları hukuku, uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk alanlarında yoğunlaştı. Bitirme tezini, Türkiye’de ifade özgürlüğü üzerine yazdı.

Baştimar, Vietnam hükümetine karşı savunduğu ünlü yazar Pham Doan Trang, Vietnamlı gazeteci Le Huu Minh Tuan ve insan hakları savunucusu Bao Tien davalarını Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu’na taşıyarak hak ihlallerini tespit etti. İnsan hakları savunuculuğunun yanı sıra yazarlık ve yönetmenlik de yapan Baştimar’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Çiğdem" filmi Book Culture Art Times tarafından 2024 yılı en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.