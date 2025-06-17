Van’ın sessiz yüzü festivallerde: ‘Dağlardan Başka Tanık Yok’

Oktay EVSEN

Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı 3000 rakımlı Arnos Dağı’nın eteklerindeki zorlu çekimlerle hayat bulan 'Dağlardan Başka Tanık Yok' filminin festival yolculuğu başladı. Yazarlığını ve yönetmenliğini Kurtuluş Baştimar’ın üstlendiği film, dünya festivallerindeki yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapıyor.

Film, 1990’larda faili meçhul şekilde cezaevinde kaybolan babasının izini süren genç bir kadın, Helin’in hikâyesini anlatıyor. Helin, annesi Susika’nın Kürtçe ağıtlarında, yıpranmış mektuplarda ve eski kasetlerde geçmişin kırık parçalarını toplamaya çalışıyor. Bu yolculuk, kişisel bir kaybın çok ötesine geçiyor; bir halkın bastırılmış hafızasına uzanıyor.

Film sadece bir kaybın hikâyesi değil. Aynı zamanda dilin, kimliğin ve kültürel hafızanın bastırıldığı bir coğrafyada, bireysel bir uyanışın filmi. Dağlar yalnızca arka plan değil, suskunluklarıyla, tanıklıklarıyla başlı başına bir karakter.

Köy boşaltmaları, kimlik kayıpları ve hafızanın izlerini taşıyan bu film, sadece kişisel bir hikâyeyi değil, toplumsal bir yarayı da beyaz perdeye taşıyor. Film, tanığın yokluğunda bile susmayan dağların diliyle, hafızanın inatçı izini sürüyor. Festival yolculuğunda şimdiden büyük merak uyandıran film, izleyicisini unutulmuş seslerin ve bastırılmış kimliklerin peşinden sürüklüyor.

Düşüncelere Özgürlük'ün kurucusu Kurtuluş Baştimar Vietnam hükümetine karşı savunduğu yazar Pham Doan Trang, Vietnamlı gazeteci Le Huu Minh Tuan ve insan hakları savunucusu Bao Tien davalarını Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu’na taşıyarak hak ihlallerini tespit etti. İnsan hakları savunuculuğunun yanı sıra yazarlık ve yönetmenlik de yapan Baştimar’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği Çiğdem filmi Book Culture Art Times tarafından 2024 yılı en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.