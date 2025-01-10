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Van’ın Tuşba ilçesinde ev yangını

Ajans Haberleri
  • 10.01.2025 11:52
  • Giriş: 10.01.2025 11:52
  • Güncelleme: 10.01.2025 11:52
Kaynak: İHA
Van’ın Tuşba ilçesinde ev yangını

Van’ın Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilen bir çocuğa sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Altıntepe Mahallesi’nde meydana geldi. Hikmet Kral’a ait evde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Tuşba itfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde ise büyük hasar meydana geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 16 yaşındaki çocuğa bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

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