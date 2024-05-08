Van’ın yüksek kesimleri mayıs ayında kışı yaşadı

Van’ın yüksek kesimleri mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Van’ın doğuşunda bulunan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı’nda dün gece başlayan ve bugün öğlene kadar etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Öğlene kadar devam eden kar yağışı nedeniyle Erek Dağı ile çevresi beyaza bürünürken hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Gürpınar ilçesine bağlı Gölardı Mahallesi’ne gitmek isteyen bir sürücü yaklaşık 5 santimlik kardan dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Yanındakiler aşağı inerek aracı ittirdikten sonra sürücü yoluna devam etti. Küçükbaş hayvanlarını meraya çıkaran bazı çobanlar ise kar yağışı altında hayvanlarını otlattı.