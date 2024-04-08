Van’ın yüksek kesimlerinde nisan karı etkili oldu

Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi’nde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2 gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ve sis ile birlikte Van-Başkale kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 370 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.