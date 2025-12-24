Vanspor'da hedef ligde keyif veren futbol oynamak

VAN (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Vanspor'un öncelikli hedefi ligin keyif veren, konuşulan bir takımı olmak. Bu yolda ilk adımı attık. Bunu başarabilirsek, gerisi zaten kendiliğinden gelir." dedi.

Korkmaz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Eminevim Ümraniyespor maçıyla daha farklı bir formasyon ve stratejiyle oynayan bir takım hedeflediklerini söyledi.

Değişime ayak uyduran bir takım gördüğünü belirten Korkmaz, "Eminevim Ümraniyespor maçından sonra da skora rağmen çok mutlu ve ümitli olduğumu söylemiştim. Puantajdaki yeri gereği Vanspor'a geldiğimiz gün belki zihinlerde korkular tetiklenmiş olabilirdi ancak ben asla bunu düşünmedim. Geldiğim günden itibaren de düşünmedim. Takımın, karakterli oyunculardan ve bazı bölgelerde karakteristik futbolculardan kurulu olduğunu daha ilk 2-3 antrenmanda gördük." diye konuştu.

Ümraniyespor maçı sonrası mental, fiziksel ve taktik olarak daha da güçlendiklerini aktaran Korkmaz, bu maçın ilk yarısının bu sezon bir takımın başka bir takıma karşı oynadığı en üstün ilk yarılardan biri olduğunu dile getirdi.

- "Vanspor bundan sonra üretken bir mantaliteyle oynayacak"

Ligde hiçbir takımın bunu başka bir rakibe karşı oynayamadığını anlatan Korkmaz, "O maç bize çok ciddi veriler sundu. Maçın devre arasında futbolculara, oynadığımız oyunun birbirimize verilmiş bir söz, bir senet olduğunu söyledim. Madem bunu yapabiliyoruz, artık bunu mental, fiziksel ve taktik olarak daha da güçlendirerek sürdüreceğimizi ifade ettik." ifadelerini kullandı.

İstedikleri performansı İstanbulspor maçında sahaya yansıttıklarını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Maçların ikinci yarılarında takımın düştüğü söyleniyor. İstanbulspor maçında bunun böyle olmadığını net biçimde gösterdik. İkinci yarı daha üstün oynayarak gösterdik. Üçüncü golden önceki 15 dakikayı özellikle izlemenizi rica ediyorum. Dün uçakta hem yavaşlatılmış hem hızlandırılmış şekilde tekrar tekrar izledim. Biz 2-1 öndeyiz, deplasmandayız ve üçüncü golü arayan yine biziz. Golü attığımız anda kaleci Çağlar hariç 21 futbolcu rakip yarı sahadaydı. Önde olmamıza rağmen golü arayan bizdik. Vanspor bundan sonra üretken bir mantaliteyle oynayacak. Altyapıdan değer çıkarmak, oyun, futbol felsefesi üretmek ve potansiyeli körelmiş oyuncuları yeniden kazanmak. Vanspor'un öncelikli hedefi ligin keyif veren, konuşulan bir takımı olmak. Bu yolda ilk adımı attık. Bunu başarabilirsek, gerisi zaten kendiliğinden gelir."