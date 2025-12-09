Vanspor, Hakan Kutlu'yla yollarını ayırdı

1. Lig ekiplerinden Vanspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Hakan Kutlu'ya ve ekibine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."