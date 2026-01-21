Vanspor, Oğulcan Çağlayan ve Kenneth Obinna Mamah'ı kadrosuna kattı

VAN (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, Oğulcan Çağlayan ve Kenneth Obinna Mamah'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çorum FK forması giyen 29 yaşındaki Oğulcan Çağlayan ile İspanya'nın Castellon kulübünde forma giyen 27 yaşındaki Kenneth Obinna Mamah ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferlerimizin kulübümüze hayırlı olmasını diler, kırmızı-siyah formamız altında başarılar temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.