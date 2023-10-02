Vanspor-Zonguldak Kömürspor maçı sonrası: "Başkan, silahla soyunma odasını bastı"

TFF 2’nci Lig'de Vanspor ile Zonguldak Kömürspor arasında oynanan maçın ardından Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak’ın korumaları ve kulüp yöneticileriyle Zonguldak Kömürspor'un soyunma odasını silahla bastığı ve futbolcuları darp ettiği iddia edildi. İki takımdan da açıklama gelirken Vanspor yetkilileri, silahlı baskın iddiasını yalanladı.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 6’ncı haftasında Vanspor Futbol Kulübü, Zonguldak Kömürspor’u konuk etti. Ev sahibi ekibin 1-0 galip ayrıldığı maçın ardından Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak’ın korumaları ve kulüp yöneticileriyle silahla Zonguldak Kömürspor soyunma odasını bastığı, futbolcuları darp ettiği iddia edildi.

KALECİ HASTANEYE KALDIRILDI

Konuya ilişkin açıklama yapan Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, kaleci Egemen Yaylı’nın aldığı tekme darbeleri sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Öztürk ayrıca, “Spor alanlarına silahla girilmesinin yasak olduğu herkes tarafından bilinmektedir ihmali olanlarla alakalı en üst seviyede müracaatlarımızı yaptık” dedi.

"ESKİ OYUNCUMUZ TRİBÜNLERİ KIŞKIRTTI"



Vanspor Futbol Kulübü Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, kulübün başkanı Feyat Kıyak'ın rakip takımın soyunma odasını silahla bastığının yazılmasının, kendilerini 'derinden üzdüğünü' ifade etti.

Hanoğlu, açıklamanın devamında Zonguldak Kömürspor'un kalecisi Nuri Terliksiz'in taraftarları 'kışkırttığını' savundu: "Bugünkü karşılaşma sonrası, önceki sezon takımımızda oynayan, bizlere emek veren, futbolcu kardeşimiz Nuri Terliksiz’in tribünleri kışkırtmak adına hareket çekmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesinin akabinde birçok olaya sebebiyet vermiştir."

"DARP VE SİLAHLI BASKIN YAŞANMADI"

Silahlı baskın iddialarını reddeden Hanoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Yaşanan bu talihsiz olayın ardından kulüp başkanımızın adeta gelenek haline getirdiği ‘misafir takım soyunma odasına gidip hem tebrik edip, hem yaşanan talihsiz olaylarla ilgili istişare niyeti’ ne yazık ki suistimal edilmiştir. Bahse konu darp olayı ve silahlı baskın asla yaşanmamıştır. Bu durumun aksine misafir takımımız kalecisi Egemen Yaylı’nın maç esnasında aldığı darbelerden dolayı, rahatsızlanmış ve hastaneye götürülmüştür. Haberinin ardından kulüp başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz hastaneye intikal etmiş, tedavisinin hızlandırılması amaçlı hastane yönetimi ile görüşmüş ve tedavi süreci boyunca da kendisine eşlik etmişlerdir. Bu minvalde Zonguldak Kömürspor camiasını saygıyla selamlıyor, ligde başarılar diliyoruz.”