Vanspor’a çirkin saldırı: 4 yaralı

Spor Servisi

Elazığ’da Vanspor FK yöneticileri ve futbolcularını taşıyan otobüse taşlı saldırıda 4 kişi yaralandı. 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Elazığspor ile Vanspor FK, Elazığ Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Karşılaşmasının ardından Artı Değer Vanspor FK’nin futbolcuları ve yöneticilerini taşıyan otobüse, Elazığ-Bingöl kara yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda otobüste bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Elazığ Valiliğince, yapılan açıklamada, Çimentaş Elazığspor ile Vanspor FK müsabakası nedeniyle alınması gerekli güvenlik önlemlerinin Valilikçe alınıp uygulandığı belirtildi. "Ancak, alınan bütün önlemlere rağmen saha içinde ve saha dışında sporun centilmenlik ruhuna yakışmayan olaylar federasyon temsilcileri ve güvenlik güçlerimizce gerekli tespit tutanaklarıyla kayıt altına alınmıştır. Ayrıca misafir takım kafilesini taşıyan araç güvenlik tedbirleri altında seyir halindeyken şehir merkezi dışında taşlı saldırıya uğramıştır" ifadeleri kullanılan açıklamada, yaşanan bu üzücü olayın sorumlularının tespit edildiği ve sorumlular hakkında ivedilikle yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Elazığspor deplasmanında saldırıya uğrayan Vanspor FK oyuncuları ve teknik ekibi, Van’a dönüşlerinde kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, DEM Parti İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, DBP İl Eş Başkanı Gönül Uzunay, milletvekilleri Mahmut Dindar ve Zülküf Uçar da Vanspor kafilesini karşılayanlar arasında yer aldı.

‘SAHİPSİZ DEĞİL’

Abdullah Zeydan da maç öncesi yapılan hakem değişikliğine dikkat çekerek, “Demokratik yollarla mücadele edemeyenler, masa başı oyunlarla insanların emeğini ve alın terini çalmaya çalışıyor. Dün de bunu gördük. Hakemin taraflı yönetimi, maçı Elazığspor lehine sonuçlandırdı" dedi.