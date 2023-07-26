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Vanuatu açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan Vanuatu açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ajans Haberleri
  • 26.07.2023 23:20
  • Giriş: 26.07.2023 23:20
  • Güncelleme: 26.07.2023 23:21
Kaynak: İHA
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Vanuatu açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem


ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu’nun Sanma eyaletinde yer alan Espiritu Santo Adası’ndaki Port Olry’nin 95 kilometre doğu-kuzeydoğusunda 10 kilometre derinlikte 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremde henüz mal ve can kaybına ilişkin açıklama yapılmazken, tsunami uyarısı ise verilmedi.

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