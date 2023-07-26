Vanuatu açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan Vanuatu açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu’nun Sanma eyaletinde yer alan Espiritu Santo Adası’ndaki Port Olry’nin 95 kilometre doğu-kuzeydoğusunda 10 kilometre derinlikte 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremde henüz mal ve can kaybına ilişkin açıklama yapılmazken, tsunami uyarısı ise verilmedi.