Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Vanuatu açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem

Ajans Haberleri
  • 07.12.2023 17:17
  • Giriş: 07.12.2023 17:17
  • Güncelleme: 07.12.2023 17:17
Kaynak: İHA
Vanuatu açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu’nda yer alan Vanuatu açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından sunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu olan Vanuatu’nun Tanna Adası’nda bulunan Isangel’in 123 kilometre güneyinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. 

Yaklaşık 49 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, henüz mal ve can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 