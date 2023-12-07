Vanuatu açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: İHA
Pasifik Okyanusu’nda yer alan Vanuatu açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından sunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu olan Vanuatu’nun Tanna Adası’nda bulunan Isangel’in 123 kilometre güneyinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Yaklaşık 49 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, henüz mal ve can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
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