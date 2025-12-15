VAR hakemi hakkında suç duyurusu

1. Lig’in 17’nci haftasında oynanan Vanspor FK-Ümraniyespor karşılaşması sonrası Van temsilcisinden dikkat çeken bir adım geldi.

Sahasında oynadığı mücadeleyi 1-0 kaybeden Van Spor FK, maçta verilen kararlar nedeniyle VAR hakemi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında 32’nci dakikada İvan Cedric’in attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Maçın ardından kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın ve maç genelindeki hakem yönetiminin kabul edilemez hatalar içerdiği ifade edildi.

SAVCILIĞA BAŞVURULDU

Vanspor FK açıklamasında, yaşanan bariz hatalar nedeniyle VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulduğu belirtildi.

Son haftalarda tekrarlanan hakem hatalarının takımın emeğini ve puan mücadelesini olumsuz etkilediği vurgulanırken, kulübün bu sürecin takipçisi olacağı kaydedildi.

Bordo-siyahlı kulüp, Türk futbolunda adalet ve eşitlik ilkesinin sağlanması adına hukuki süreci şeffaf şekilde sürdüreceğini ve gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.