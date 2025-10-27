VAR HAKEMLERİ AÇIKLANDI! | Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Süper Lig 10. Hafta)

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda kritik randevu Gaziantep’te oynanıyor. 10. hafta maçı, zirve yarışındaki Fenerbahçe ile çıkışını sürdürmek isteyen Gaziantep FK’yi karşı karşıya getiriyor. Süper Lig maçları 10. haftada Fenerbahçe-Gaziantep maçıyla sona erecek.

MAÇIN HAKEMLERİ

Karşılaşmada düdük Atilla Karaoğlan’da olacak. Yardımcı hakemler Ceyhun Sesi Güzel ve Serkan Çimen. Dördüncü hakem ise Gürcan Hasova. Gözlemci Yunus Yıldırım; temsilciler Kerem Fahri Baykalmış, Engin Bayraktar, Serkan Atalay ve Kasım Turna olarak görevlendirildi.

VAR HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Gaziantep FK – Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Müsabakada AVAR görevini Deniz Caner Özaral, AVAR2 görevini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek.

SAKAT VE CEZALI LİSTESİ Gaziantep FK’da iki önemli eksik bulunuyor. Savunma oyuncusu S. Mbakata ile hücum hattından Ali Ablak, diz ön çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Fenerbahçe cephesinde ise İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. Mert Hakan Yandaş’ın durumu maç saatinde belli olacak. Stuttgart maçında oyuna giren Jhon Duran ise sakatlığını atlatmış durumda.

GAZİANTEP – FENERBAHÇE MAÇ KADROSU (MUHTEMEL 11'LER) Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.



Gaziantep FK: Burak, Perez, Talha, Arda, Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo. Fenerbahçe Kamp Kadrosu: Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran FENERBAHÇE MAÇ ÖNÜ PAYLAŞIMI 🆚 Gaziantep FK

🗓 27 Ekim Pazartesi

🕗 20.00

📍 Gaziantep Stadyumu

📲 #GFKvFB pic.twitter.com/JdnzbKziN8 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 26, 2025 GAZİANTEP MAÇ ÖNÜ PAYLAŞIMI 👊 FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIZ!



👉 https://t.co/LVGp17tM86 pic.twitter.com/KMAdsKTo6o — Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 26, 2025 SÜPER LİG PUAN DURUMU (10. HAFTA)