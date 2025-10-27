Giriş / Abone Ol
VAR HAKEMLERİ AÇIKLANDI! | Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Süper Lig 10. Hafta)

Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Gaziantep Fenerbahçe maç kadrosu nasıl, hangi futbolcular sakat veya cezalı? Süper Lig puan durumu ve tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 27.10.2025 18:02
  • Giriş: 27.10.2025 18:02
  • Güncelleme: 27.10.2025 18:02
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda kritik randevu Gaziantep’te oynanıyor. 10. hafta maçı, zirve yarışındaki Fenerbahçe ile çıkışını sürdürmek isteyen Gaziantep FK’yi karşı karşıya getiriyor. Süper Lig maçları 10. haftada Fenerbahçe-Gaziantep maçıyla sona erecek.

MAÇIN HAKEMLERİ

Karşılaşmada düdük Atilla Karaoğlan’da olacak. Yardımcı hakemler Ceyhun Sesi Güzel ve Serkan Çimen. Dördüncü hakem ise Gürcan Hasova. Gözlemci Yunus Yıldırım; temsilciler Kerem Fahri Baykalmış, Engin Bayraktar, Serkan Atalay ve Kasım Turna olarak görevlendirildi.

VAR HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Gaziantep FK – Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Müsabakada AVAR görevini Deniz Caner Özaral, AVAR2 görevini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek.

SAKAT VE CEZALI LİSTESİ

Gaziantep FK’da iki önemli eksik bulunuyor. Savunma oyuncusu S. Mbakata ile hücum hattından Ali Ablak, diz ön çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Fenerbahçe cephesinde ise İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. Mert Hakan Yandaş’ın durumu maç saatinde belli olacak. Stuttgart maçında oyuna giren Jhon Duran ise sakatlığını atlatmış durumda.

GAZİANTEP – FENERBAHÇE MAÇ KADROSU (MUHTEMEL 11'LER)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

Gaziantep FK: Burak, Perez, Talha, Arda, Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.

Fenerbahçe Kamp Kadrosu: Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran

FENERBAHÇE MAÇ ÖNÜ PAYLAŞIMI

GAZİANTEP MAÇ ÖNÜ PAYLAŞIMI

SÜPER LİG PUAN DURUMU (10. HAFTA)

SıraTakımOAVP
1Galatasaray A.Ş.102028
2Trabzonspor A.Ş.101023
3Fenerbahçe A.Ş.9819
4Beşiktaş A.Ş.10417
5Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.9117
6Göztepe A.Ş.10616
7Samsunspor A.Ş.9416
8TÜMOSAN Konyaspor10214
9Corendon Alanyaspor10013
10Kocaelispor10-411
11RAMS Başakşehir Futbol Kulübü10210
12Kasımpaşa A.Ş.10-310
13Hesap.com Antalyaspor10-910
14Çaykur Rizespor A.Ş.9-39
15Gençlerbirliği10-58
16İkas Eyüpspor10-78
17Zecorner Kayserispor10-146
18Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük10-124

Gaziantep – Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta?

Mücadele 27 Ekim 2025 Pazartesi günü 20:00’de GAZİANTEP STADYUMU’nda oynanacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.

