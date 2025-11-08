VAR HAKEMLERİ AÇIKLANDI ! | Trabzonspor - Alanyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Trabzonspor Alanyaspor maçına dair istatistikler, eksik ve sakat oyuncu listesi ile maça dair gün ve saat bilgisi haberimizde.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda heyecan devam ediyor. Haftanın önemli maçlarından biri ise Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanacak. Papara Park’ta taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadele, puan tablosunu ve ligin genel seyrini yakından etkileyecek. İki ekibin son haftalardaki form durumu ve rekabet geçmişi, karşılaşmayı daha da merak edilir hale getiriyor.
Maçın Hakem Kadrosu
- Hakem: Ali Şansalan
- 1. Yardımcı Hakem: Anıl Usta
- 2. Yardımcı Hakem: Süleyman Özay
- Dördüncü Hakem: Erdem Mertoğlu
VAR hakemleri
- Emre Malok (VAR)
- Hakan Yemişken (AVAR)
- urgut Doman (AVAR)
TRABZONSPOR VE ALANYASPOR KAÇINCI SIRADA?
Trabzonspor ligde 11 haftada topladığı 24 puanla Fenerbahçe'nin hemen ardından üçüncü sırada. Alanyaspor ise 11 maçta 14 puan toplayarak ligin 9. sırasında yer alıyor.
TRABZONSPOR - ALANYASPOR REKABET GEÇMİŞİ
|Sezon
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Maç Sonucu
|24/25
|Trabzonspor
|Alanyaspor
|4-2
|24/25
|Trabzonspor
|Alanyaspor
|0-0
|24/25
|Alanyaspor
|Trabzonspor
|1-1
|23/24
|Alanyaspor
|Trabzonspor
|2-0
|23/24
|Trabzonspor
|Alanyaspor
|0-0
|22/23
|Trabzonspor
|Alanyaspor
|4-1
Rekabetin son yıllarda dengeli geçtiği görülüyor. Trabzonspor iç sahada etkili olurken, Alanyaspor özellikle tempoyu düşürerek oyunu kontrol etmeye çalışıyor.
FORM DURUMLARI
Trabzonspor - Son 5 Maç
- Galatasaray 0-0 Trabzonspor
- Trabzonspor 2-0 Eyüpspor
- Ç. Rizespor 1-2 Trabzonspor
- Trabzonspor 4-0 Kayserispor
- F. Karagümrük 3-4 Trabzonspor
Alanyaspor - Son 5 Maç
- Alanyaspor 0-0 Gaziantep FK
- Bursa Yıldırım 1-2 Alanyaspor
- Kocaelispor 2-0 Alanyaspor
- Alanyaspor 1-0 Göztepe
- Gençlerbirliği 2-2 Alanyaspor
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Trabzonspor
- Stefan Savic – Adale problemi
- Serdar Saatçı – Diz ardı kiriş sakatlığı
- Arseniy Batagov – Adale problemi
- Benjamin Bouchouari – Kırmızı kart cezalısı
- Anthony Nwakaeme – Uyluk sakatlığı
Alanyaspor
- Güven Yalçın – Diz sakatlığı
- Steve Mounie – Diz sakatlığı
Trabzonspor - Alanyaspor maçı saat kaçta?
Mücadele 8 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 17:00’de başlayacak.
Maç hangi kanalda?
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Maç nerede oynanacak?
Mücadele Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak.
Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşması, ligin orta ve üst sıralarını yakından ilgilendiren kritik bir mücadele niteliğinde. Hem oyun disiplini hem de mücadele gücü ön planda olacak. Futbolseverleri tempolu ve taktiksel açıdan keyifli bir 90 dakika bekliyor.