VAR’da yeni dönem mi başlıyor: Collina’dan “challenge sistemi” sinyali

FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, video yardımcı hakem (VAR) sistemine yönelik iki yıllık bir değerlendirme süreci kapsamında, “challenge sistemi”nin daha geniş ölçekte test edileceğini duyurdu.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR denemelerinin ilk kez onaylanmasının 10’uncu yılında, sistemi mercek altına alma kararı aldı.

ÜÇ ÜLKEDE DENENİYOR

BBC'de yer alan haberde, bu kapsamda teknik direktörlerin maç başına iki kez hakem kararına itiraz edebilmesine imkân tanıyan Football Video Support (FVS) uygulaması hâlihazırda İtalya, Malta ve İspanya’da deneniyor.

Collina, bu uygulamanın başka liglere de yayılabileceğini belirterek, “Önümüzdeki haftalarda üye federasyonlar ve organizatörler için, gelecek sezon challenge sistemine katılım imkânı açılması muhtemel” dedi.

“YEDİ YIL SONRA KRİZ NORMAL”

Sezon boyunca VAR’ın varlığına yönelik tartışmaların arttığını hatırlatan Collina, sisteme dair eleştirileri şu sözlerle yorumladı:

“İtalya’da deriz ki, her güzel evlilikte yedi yıl sonra bir kriz yaşanır. VAR’a da önce âşık olabilirsiniz, sonra yıllar içinde bir kriz doğabilir.”

İNGİLTERE AÇIK KAPI BIRAKIYOR

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) CEO’su Mark Bullingham ise VAR değerlendirmesinde önceliğin oyunun akıcılığı olması gerektiğini vurguladı. Bullingham, köşe vuruşlarına VAR kontrolü getirilmesine karşı olduklarını ve bu uygulamanın İngiltere’de kullanılmayacağını söyledi.

Buna karşın challenge sistemine olumlu yaklaştıklarını belirten Bullingham, “Bu sistem oyunun dinamiğini değiştiriyor. VAR müdahalelerini azaltıyor ve sorumluluğu teknik direktörlere yüklüyor” ifadelerini kullandı.

Bullingham ayrıca, bazı liglerin tam kapsamlı VAR’ı maddi olarak karşılayamadığını hatırlatarak, “Bu, challenge modelinin gelecekte yanlış bir çözüm olduğu anlamına gelmez” değerlendirmesinde bulundu.