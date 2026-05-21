"Varlık barışı" Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulu’nda "varlık barışı" düzenlemelerini de içeren, İstanbul Finans Merkezi’ndeki firmalara vergi avantajları ve SGK borç taksitlendirmesini 72 aya çıkaran kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

20 YIL BOYUNCA VERGİ YOK

Yasalaşan teklife göre, Türkiye’ye yeni yerleşen ve son üç yılda Türkiye’de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilere geniş kapsamlı vergi muafiyetleri getirildi. Buna göre; yurt dışında elde ettikleri döviz, altın ve her türlü menkul kıymeti 31 Temmuz 2027 tarihine kadar ülkeye getirerek kayıt altına alanlar, 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca bu kişiler için veraset yoluyla mal intikallerinde uygulanacak vergi oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

"KARA PARA" TEPKİSİ

Muhalefet ve kamuoyunda büyük tepki çeken düzenleme, Türkiye’nin denetimsiz sermaye girişine açık hale getirileceği eleştirilerine neden oldu. Düzenlemenin, kaynağı belirsiz veya "kara para" olarak nitelendirilen varlıkların sisteme sokulmasına zemin hazırlayacağı ve kayıt dışılığı teşvik edebileceği belirtiliyor.