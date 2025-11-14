Varlık Fonu bürokratı İBB soruşturmasında şüpheli oldu: Başsavcılık hatayı kabul etti!

Varlık Fonu’nda Madenler ve Yatırımlar Genel Müdür danışmanı olan Ahmet Ağırman, İstanbul Büyükşehir Belesiyesi'ne (İBB) yönelik iddianamede "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Ağırman'la görüşen gazeteci Barış Terkoğlu'nun aktardığına göre, ifadeye gittiği Mali Şube'de İBB’deki 2024 yılındaki ihalelerle suçlanan Ağırman, 2019'da İBB'den ayrıldığını söyleyince kendisine “pardon” denildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, YouTube'da yayın yapan OnlarTV’de İBB iddianamesine ilişkin bilgiler verdi.

5 KİŞİNİN İSMİ İLGİSİZCE DOSYAYA GİRDİ, SAVCILIK HATAYI KABUL ETTİ

Soruşturmada ilk kez kabul edilen bir hatayı anlatan Terkoğlu, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan Varlık Fonu’nda Genel Müdür Danışmanı olan Ahmet Ağırman’ın İBB soruşturmasında "şüpheli" olduğunu söyledi.

Ağırman dahil 5 kişinin adının ilgisizce İBB dosyasına girdiğini, Savcılığın da hatasını kabul ettiğini söyleyen Terkoğlu, "Mahkeme kabul ederse sanık olacak. Ağırman’a ulaştım. ‘Bu dosyada nasıl şüpheli oldunuz?’ diye sordum. Bana içtenlikle şunları söyledi" dedi.

Terkoğlu, özetle şöyle konuştu:

"Bir hata var. Beni İBB ihaleleriyle ilgili İstanbul Emniyet’ten Mali Şube’den ifadeye çağırdılar. 2024 yılının ihalelerine dair sorular sordular. Ben 2019’da İBB’den ayrıldım deyince bana ‘pardon’ dediler. Fakat bana hiç sorulmayan bir ihale bu kez iddianamede karşıma çıktı ve ben de birden sanık oluvermişim."

Ağırman'ın hukuki girişimlerde bulunacağını vurgulayan Terkoğlu, hatanın Savcılık tarafından da kabul edildiğini vurguladı.