Varlık Fonu Genel Müdürü'nden Vakıfbank satışı açıklaması: Fırsat gelirse değerlendiririz

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut ve ve Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık ekonomi gazetecileriyle bir araya geldi. Buluşmada Ermut çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"EN BÜYÜK HOLDİNGİZ"

bigpara'da yer alan habere göre Ermut, “Beş yıl önce atandım. Geldik tespitler yaptık. İhtiyaçların kısa listesini hazırladık. Acil olanları tamamlayıp sizlerin karşısına öyle çıkalım dedik. 360 milyar dolarlık aktif büyüklüğü ile TVF, dünyadaki varlık fonları arasında ilk 10’a girmiş bulunmaktadır. 34 şirket, iki lisans ve 46 taşınmaz ile Türkiye’nin en büyük holdingiyiz” ifadelerini kullandı.

"FIRSATLARI DEĞERLENDİRİRİZ"

TVF’nin yüzde 73.3 oranında hisseye sahip olduğu Vakıfbank ile ilgili yurtdışı satışı iddialarını da yanıtlayan Ermut şöyle konuştu: “Henüz bize satış yapmak nasip olmadı. Sadece Vakıfbank’ta doğru talep gelince fırsat doğdu. Bu da çok yanlış yansıtıldı. Talep yabancı yatırımcıdan gelince değerlendirdik, yüzde 1.53 oranındaki hissemizi sattık. Ciddi talep geldi. Devamı gelir mi, stratejik olarak bakılır, izin verildiğinde elbette değerlendirmek isteriz” yorumunu yaptı.

Ermut ‘Başka satışlar olur mu’ sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Doğru zaman geldiğinde adım atacak marjımız var. Bu Türk Telekom’da da olabilir. Orada yatırım yaptık, meyveleri toplama zamanı. Satış planlarımız da var halka arz planlarımız da. Milyar dolarlık halka arzlar olacaktır. Vakıfbank gibi işlemlere algının artacağına inanıyoruz.”