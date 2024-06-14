Varna'da Lüksemburg Etkisi

Bulgaristan'daki Varna Şehir Galerisi, İstanbul'dan iki sanatçıyı ağırlıyor. Coşkun Sami ve Şevket Sönmez'in eserleri, 14 Haziran - 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında sanatseverle buluşuyor.

İstanbul'da çalışan Coşkun Sami ve Şevket Sönmez'in eserleri, 14 Haziran - 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'da Varna Şehir Galerisi'nde gerçekleşecek olan "Lüksemburg Etkisi" sergisinde sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, sanatçıların kişisel diyaloglarının eserleri arasındaki ilişkilere yansıma şeklini açığa çıkarma niteliğini taşırken, sanat üretiminde ortaya çıkması muhtemel 'frekans' kesişmelerini de odağına alıyor.

Her iki sanatçı da kişisel ve kolektif deneyimlerin dönüşümü üzerine yoğunlaşırken, bu sürecin bir "süblimasyon" süreci haline gelmesi üzerinde durmaktadır.

Şevket Sönmez'in mekâna yayılan resimleri, paravanları ve asamblajları kişisel tarihlerin perspektifinden, çağdaş görsel üretim pratikleriyle üretilen sembollerin kollektif hale gelişi ve dönüşümleri üzerine bir yansıma sunmaktadır.

Coşkun Sami' nin mürekkep çizimleri ve resimleri, resim tarihi ile diyalog halinde kalırken, toplumsal gerileme ve çürümenin karanlık sularında gezinen konulara odaklanıyor.

SERGİ FİKİR REZONANSI YARATMAYI AMAÇLIYOR

Radyo fiziğinde sinyallerin iyonosferde etkileşime girerek radyo dalgalarını yansıması ve karışması anlamına gelen "Lüksemburg Etkisi"nden adını alan sergi, benzer bir fikir rezonansı yaratmayı amaçlıyor. Farklı sesleri birleştirerek ve sanatçıların eserleri arasındaki kesişimleri keşfederek, "Lüksemburg Etkisi" ziyaretçileri çeşitli sanatsal ifadeleri gözlemlemeye davet ediyor.