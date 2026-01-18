Varsa yoksa dini eğitim

AKP hükümetleri döneminde okullaşma politikası, dini eğitim merkeze alınarak oluşturuldu.

Öğrencilerin büyük oranda tercih ettiği Anadolu ve fen liseleri kapasite yetersizlikleri ile gündeme gelirken siyasi iktidar, okullaşma politikasını imam hatip liseleri üzerine kurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dini eğitim için kullandığı kaynağı hemen her yıl daha da artırdı.

MEB’in eğitim yatırımlarına yönelik veriler, okullaşma politikasında 2026 yılında da velilerin ve öğrencilerin taleplerinin yok sayılacağını ortaya koydu. MEB’in okul inşaatlarına yönelik yatırım programında, dini eğitimin ağırlığı dikkati çekti.

KAYNAKLAR İMAM HATİBE

Eğitim yatırımları verilerine göre, imam hatip lisesi ve uygulama atölyesi inşaatları için 2025 yılında 1 milyar 82 milyon 623 bin TL harcandı. 2025’te fen lisesi inşaatları için harcanan para ise 769 milyon 712 bin TL’de kaldı. İmam hatip lisesi ve fen lisesi inşaatları için ayrılan yatırım ödeneğindeki makas, 2026 yılında daha da açıldı. İmam Hatip Lisesi ve Uygulama Atölyesi İnşaatları için 2026 yılında kullanılması öngörülen yatırım ödeneği kayıtlara, 4 milyar 263 milyon TL olarak geçti.

ÜVEY EVLAT

Öğrencilerin yoğun ilgisine karşın kontenjan yetersizlikleri ile gündeme gelen fen liseleri inşaatları için ise imam hatip inşaatlarına ayrılan ödeneğin ancak yarısı kadar pay ayrıldı. Bakanlık, fen lisesi inşaatları için 2026 yılında yalnızca 1 milyar 853 milyon TL’lik yatırım ödeneği aldı.

BAKANLIĞIN TARAFI NET

Bakanlık, 2016-2027 dönemine yönelik okul inşaatları proje tutarlarını da paylaştı. İktidarın eğitim alanındaki tercihlerine ayna tutan verilere göre, imam hatip liselerinin proje tutarı 10 milyar 204 milyon 949 bin TL, fen liselerinin proje tutarı ise 5 milyar 150 milyon 311 bin TL oldu.