Varsa yoksa dini eğitime destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 27 Ocak 2023 tarihinde, “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü” imzalandı. Protokolün 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında imzalandığı belirtildi. Protokol ile “Ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin” çocuklarını 4-6 yaş Kuran kurslarına kayıt ettirmeleri halinde kayıt ücretinin bakanlık bütçesinden karşılanması öngörüldü.

Bakanlık ile Diyanet arasında imzalanan protokol, “Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği” iddiasıyla yargıya taşınsa da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, protokolün

uygulanmasında ısrarcı davrandı. Protokol kapsamında 2024’ün ilk yarısında Aile Bakanlığı bütçesinden aktarılan kaynağın büyüklüğü de dikkati çekti.

REKOR KAYNAK TRANSFERİ

Bakanlığın, 2023 yılının tamamında 50 milyon 789 bin 850 TL olan, “Kuran Kursu Destek Programı” için kullandığı kaynak, 2024’ün henüz ilk yarısında 40 milyon TL’ye dayandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, Diyanet'in 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kurslarına giden 46 bin 763 çocuk için 37 milyon 354 bin 950 TL’lik kaynak transfer edildi.

Haziran 2024 itibarıyla 37,3 milyon TL’ye ulaşan kaynak transferi, aylara göre şöyleı:

• Ocak: 6 milyon 135 bin 600 TL

• Şubat: 12 milyon 292 bin 650 TL

• Mart: 18 milyon 546 bin 300 TL

• Nisan: 24 milyon 829 bin 950 TL

• Mayıs: 31 milyon 101 bin 450 TL

• Haziran: 37 milyon 354 bin 950 TL

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ

Bakanlıkların yanı sıra valiliklerin ve yerel yönetimlerin de aralarında olduğu çok sayıda kamu idaresinin kaynaklarını seferber ettiği Diyanet'in 4-6 yaş grubu Kuran kurslarına gönderilen çocuk sayısında yaşanan artış da “Okulöncesi çağındaki çocuklar dini eğitime yönlendiriliyor” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu. 2017 yılında 87 bin 790, 2019 yılında 170 bin 513 olan öğrenci sayısı yıllara göre şöyle kaydedildi:

• 2018: 131 bin 26

• 2019: 170 bin 513

• 2020: 181 bin 808

• 2021: 105 bin 369

• 2022: 168 bin 439

• 2023: 208 bin 936