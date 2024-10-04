Varsa yoksa imam hatip

AKP iktidarının dini eğitim ağırlıklı okullaşma politikası, resmi verilere yansıdı. Öğrencilerin büyük oranda tercih ettiği Anadolu ve fen liseleri kapasite yetersizlikleri ile gündeme gelirken okullaşma politikası imam hatip liseleri üzerine kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, dini eğitim için kullandığı kaynağı hemen her yıl daha da artırdı.

2023-2024 eğitim öğretim dönemine yönelik istatistikler, Anadolu imam hatip lisesi sayısının bin 500’ü aştığını gözler önüne serdi. İstatistiklere göre, 2010-2024 döneminde binin üzerinde yeni imam hatip lisesi inşa edildi.

İMAM HATİPLERE BÜYÜK YATIRIM

MEB’in verilerine göre, 2010-2011 eğitim öğretim döneminde Türkiye’de 493 imam hatip ve Anadolu imam hatip lisesi bulunuyordu. 2010-2011 eğitim öğretim döneminde imam hatip liselerinde toplam 235 bin 639 öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi. Bakanlığın ihtiyaca bakılmaksızın inşa ettirdiği imam hatip liseleriyle birlikte Türkiye'deki toplam imam hatip lisesi sayısı, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde bin 698 oldu. Buna göre, 2010 ve 2024 yıllarını da kapsayan 14 yılda toplam bin 205 yeni imam hatip lisesi eğitim öğretime başladı. 2024 itibarıyla imam hatip liselerinde eğitim gören öğrenci sayısının ise 475 bin 837 olduğu bildirildi.

HER YIL YÜZLERCE YENİ OKUL

MEB’in okullaşma politikasındaki dini eğitim ağırlığını ortaya koyan imam hatip lisesi sayısına yönelik veriler, bazı eğitim öğretim dönemlerine göre şöyle sıralandı:

• 2010-2011: 493

• 2013-2014: 854

• 2017-2018: Bin 591

• 2021-2022: Bin 677

• 2023-2024: Bin 698

FEN LİSELERİNE YATIRIM YOK

Benzer bir artış, öğrencilerin yoğun talep gösterdiği fen liselerinde yaşanmadı. MEB’in verilerine göre, 2010-2011 eğitim öğretim döneminde 115 olan Türkiye’deki fen liselerinin toplam sayısı, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ancak 250 adet artırılabildi. 2024 itibarıyla Türkiye'deki fen lisesi sayısı yalnızca 365 olarak kayıtlara geçti.

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ANADOLU LİSELERİ TIKABASA

MEB’in dini eğitim ağırlıklı okullaşma politikası, öğrenciler arasındaki eşitsizliği daha da derinleştiriyor. İmam hatip liselerinde yalnızca yüzde 12 olan 30’dan fazla öğrencisi bulunan sınıf oranı, Anadolu ve fen liselerinde yüzde 52’ye kadar çıkıyor.

Örgün eğitim istatistikleri, “Toplumsal talep neyse onu karşılayacak şekilde imam hatip açtık. Talep olduğu sürece de açmaya devam edeceğiz” diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i doğrulamıyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 568 bin 179 olan imam hatip liselerindeki öğrenci sayısının 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 480 bin 484’e kadar düşüyor.