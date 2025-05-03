Varsa yoksa imam hatip!

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrencileri imam hatip okullarına yönlendirme çabaları sürüyor. İstanbul’daki bir imam hatip ortaokulunda ilkokul öğrencilerinin aileleri için tanıtım toplantısı düzenlendiği öğrenildi. İlkokul 4’üncü sınıf öğrencilerin velilerinin katılması istenen toplantıda imam hatip ortaokulunun bölümlerinin tanıtılacağı belirtildi. Okul Aile Birliği’ne gönderilen mesajda söz konusu duyurunun 4’üncü sınıf öğrencilerinin velilerinin olduğu gruba iletilmesi istendi.

Mesajda, “İkramlı bir toplantı ve okul tanıtımı olacak. Veli sınırlaması yok. Sadece açıklamaya katılmak isteyen velilerin size bilgi vermesini rica edin. Ona göre bir hazırlık olacak” denildi.

"LAİK EĞİTİMİ SAVUNACAĞIZ"

Siyasi iktidarın çocukların laik, bilimsel, parasız ve kamusal eğitim hakkını iktidar olduğu günden bugüne hedef alan iki temel hat üzerinden sürdürdüğünü söyleyen Veli-der Başkanı Ömer Yılmaz, “Bir yandan kamusal eğitime ayrılmayan kaynaklar özel okul sahiplerine aktarılıyor. Kamu okulları da aidat, kayıt parası gibi isimlerle paralılaştırılıyor. Eğitim bir hak olmaktan çıkarılıyor. Ortaokul ve liselerde ise zorunlu imam hatipleştirme, zorunlu meslek okullulaşma hattı sürdürülüyor. Siyasi iktidarın rejim inşasına yönelik bir nesil için imam hatipleştirme, sermayenin erken, ucuz hatta bedava iş gücü ihtiyacı için de mesleki eğitim politikası izleniyor” dedi.

“Okul idarelerinin öğretmenlere velilere iletmeleri için gönderilen bu yazılar da bu hattın daha da hızlandırılacağının göstergesi” diye konuşan Yılmaz şunları aktardı: “Halkın, emekçilerinin çocukları için zorunlu imam hatipleştirme, zorunlu mesleki eğitime, çocuk işçiliğine yönlendirme hattına hız veriliyor. Öğrenci Veli Derneği olarak çocuklarımızın laik, bilimsel, parasız, kamusal eğitim hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

DİNSELLEŞTİRME ÇABASI

Eğitim Sen İstanbul 5 No’lu Şube Başkanı Ertuğrul Eroğlu, “Liselerde okul türleri içeresinde ortaokul bölümü olan sadece imam hatipler oldu. Bedava işgücü için meslek liseleri, şekillendi. Çeşitli tarikat yapılarının, sermaye gruplarının ve sarı sendikaların son süreçte sürdürdükleri zorunlu eğitim süresi tartışmasında şekillendi. Çeşitli tarikat yapılarının, sermaye gruplarının ve sarı sendikaların son süreçte sürdürdükleri zorunlu eğitim süresi tartışmasında da açıkça ifade ettikleri gibi eğitim bir hak olmaktan çıkarılıyor” dedi.

Eroğlu özetle şöyle konuştu: “Laik eğitim mücadelesi ile eşit, parasız, kamusal eğitim mücadelesinin ayrılmaz bir bağı vardır. Siyasi iktidar, patronlar, şirketleşmiş tarikat yapıları tam da bu yüzden 23 yıldır şekillendi. Çeşitli tarikat yapılarının, sermaye gruplarının ve sarı sendikaların son süreçte sürdürdükleri zorunlu eğitim süresi tartışmasında da açıkça ifade ettikleri gibi eğitim bir hak olmaktan çıkarılıyor, alınıp satılan eğitimin piyasalaştırılması ve dinselleştirilmesi yolunda beraber yürüyorlar.”

İSTEDİKERİNİ ALAMIYORLAR

İzmir Eğitim Sen 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir ise MEB’in, 4 + 4 + 4 eğitim sistemine geçildiği ilk günden bu yana imam hatip ortaokullarına ve imam hatip liselerine öğrencileri yönlendirmek için her yolu denediğini söyledi. Daha önceki yıllarda imam hatip ortaokullarına kayıt yaptıran çocukların servis ücretlerinin okul tarafından ödendiğini anımsatan Candemir, “Öğrencilere bisiklet, tablet gibi hediyeler verildi. e-Okul üzerinden imam hatip okullarının reklamı yapıldı. Belediye panoları imam hatip okullarının reklamlarıyla donatıldı. Okul idareleri ve öğretmenler aracılığıyla çocuklar imam hatiplere yönlendirildi. İmam hatipleri kolay kayıt yaptırabilmeleri için adres zorunluluğu kaldırıldı ancak iktidar bir türlü istediği oranda bu okullara öğrenci bulamıyor” dedi.

“Bugün de yapılmak istenen yine aynı zihniyetin ürünüdür” diye konuşan Candemir son olarak şu ifadeleri kullandı: “İktidarın ve kurumlarının tüm çabalarına rağmen imam hatip ortaokullarının öğrenci sıkıntısı yaşaması, okul idarelerini ve milli eğitimleri yeni yeni uygulamalar yapmaya itiyor. Okul tanıtım toplantıları da imam hatiplere öğrenci seçmek için yapılan sınavlarda bu zihniyetin yeni uygulamalarıdır.”