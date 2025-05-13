Varsa yoksa tören, toplantı

AKP iktidarında icracı bakanlıklar da dahil çok sayıda bakanlık, “İktidarın propaganda aracı” olarak kullanıldı. Kabine, hemen her seçim döneminde AKP’ye oy istemek için sahaya döküldü.

BirGün, faaliyet alanları itibarıyla kritik önemi bulunan 10 bakanlığın, 2025’in ilk çeyreğindeki temsil ve tanıtma harcamalarına mercek tuttu. Türkiye'deki 10 kritik bakanlığın üç ayda gerçekleştirdiği temsil ve tanıtma harcaması 30 milyon TL'yi aştı.

2025 yılının Ocak, Mart ve Nisan aylarını kapsayan ilk çeyrekte 10 bakanlık tarafından yapılan temsil ve tanıtma harcaması toplamı, 32 milyon 675 bin 965 TL oldu.

ZİRVEDE DIŞİŞLERİ

En yüksek harcamaya Dışişleri Bakanlığı imza attı. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı’nın 2025’in ilk çeyreğinde temsil ve tanıtma için harcadığı para kayıtlara, 27 milyon 434 bin 148 TL olarak geçti.

Dışişleri Bakanlığı’nın ardından en yüksek temsil ve tanıtma harcaması gerçekleştiren bakanlık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üç aylık temsil ve tanıtma harcaması, 1 milyon 741 bin 402 TL oldu. Dışişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ardından en yüksek temsil ve tanıtma harcaması gerçekleştiren üçüncü bakanlık olan Sağlık Bakanlığı’nın harcaması ise mali raporlara, 849 bin 716 TL olarak yansıdı.

Bakanlıkların 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği temsil ve tanıtma harcamaları, şöyle sıralandı:

• Adalet Bakanlığı: 390 bin 581 TL

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 1 milyon 741 bin 402 TL

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 362 bin 750 TL

• Tarım ve Orman Bakanlığı: 346 bin 520 TL

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 300 bin 116 TL

REKOR DIŞİŞLERİ'NDE

• Dışişleri Bakanlığı: 27 milyon 434 bin 148 TL

• Hazine ve Maliye Bakanlığı: 173 bin 84 TL

• Sağlık Bakanlığı: 849 bin 716 TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 689 bin 465 TL

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 388 bin 183 TL