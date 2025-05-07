Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Varşova Üniversitesi’nde baltalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Polonya’daki Varşova Üniversitesi’nde düzenlenen baltalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Güncel
  • 07.05.2025 22:42
  • Giriş: 07.05.2025 22:42
  • Güncelleme: 07.05.2025 22:43
Kaynak: İHA
Varşova Üniversitesi’nde baltalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı


Polonya’nın başkenti Varşova’daki Varşova Üniversitesi’nde baltalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıda ölen kişinin üniversite çalışanı bir kadın olduğu, yaralanan kişinin ise üniversitenin güvenlik görevlisi olduğu aktarıldı. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi. Polonya basını, saldırganın balta ile kadının başını kestiğini aktardı.

Yetkililer, saldırının yere saatle 18.40’da düzenlendiğini belirterek, saldırganın 22 yaşında Polonya vatandaşı olduğunu aktardı. Polonya basını, saldırganın balta ile bir kadının başını kestiğini aktardı.

Özgür Özele saldırının araştırılması önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
BirGün'e Abone Ol