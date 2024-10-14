Varşova yönetimi iltica hakkını askıya alıyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Polonya’nın liberal muhafazakâr Başbakanı Donald Tusk, düzensiz göçle mücadele amacıyla iltica hakkının geçici olarak askıya alınacağını açıkladı.

Ülkesinin yeni göç stratejisini açıklayan Tusk “Avrupa’da bu kararın tanınmasını talep edeceğini” söyledi.

Yurttaş Koalisyonu’nun (KO) bir parti kongresinde de ülkesinin kimin Polonya’ya ayak bastığı ve buradan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gittiği üzerinde tam kontrolü yeniden sağlaması gerektiğini savunan Tusk, Rusya lideri Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu, ülkesine göçmenler yoluyla baskı yapmakla suçlamıştı.

Avrupa Birliği’nin (AB) göç politikalarını eleştiren Tusk, "Polonya’ya yasa dışı göçü minumuma indirme" vaadinde bulunmuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Polonya’nın vize düzenlemesini sıkılaştıracağını duyurmuş, gelecekte vize sürecinde artık şeffaf olmayan hızlı yolların olmayacağını belirtmişti.