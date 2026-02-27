Varto’da 16 köy JES projesine karşı birleşti: Bu doğa giderse yaşam koşullarımız kalmaz

Muş’un Varto ilçesine bağlı Çallıdere köyü sınırları içerisinde başlatılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesine karşı, projeden etkilenecek 16 köyün sakinleri Tatan Köyü Cemevinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Toplantıya çok sayıda yurttaşın yanı sıra Varto Belediyesi ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Muş İl Genel Meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan İçmeler Köyü Muhtarı Çayan Dursun, JES sürecinin şeffaf yürütülmediğini ve halkın rızasının alınmadığını belirtti. Ruhsatlandırmanın 2023 yılında yapıldığını ifade eden Dursun, hukuki sürecin işletilmesi gerektiğini vurguladı. Konunun Meclis gündemine taşındığını hatırlatan Dursun, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli’nin Meclis’te açıklama yaptığını, Muş Milletvekili Sümeyye Boz’un da basın açıklaması gerçekleştirdiğini aktardı.

MA'da yer alan habere göre, Dursun, “Bu süreci gündemleştirip destek alarak durdurmamız gerekiyor. Yoksa bu doğa gidecek. Bu doğa gittiğinde burada yaşam koşullarımız kalmayacak. Şantiyelerin kurulduğu, kimyasalların kullanıldığı bir yerde köyler nasıl kalacak? Kalsa bile köylü kendisi taşınmak zorunda kalır” dedi.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ”

Ardından konuşan DEM Parti Muş İl Genel Meclis Üyesi Senem Dapaklı, parti olarak sürecin takipçisi olduklarını söyledi. Dapaklı, “Halk sağlığını ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği’nden de destek talep edilebilir. Halkın ortak bir tutum alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA HASHTAG ÇAĞRISI

Toplantıda JES projesine karşı sosyal medya çalışması yapılacağı da duyuruldu. Bugün saat 21.00’de X platformunda #Vartoistemiyor etiketiyle paylaşım yapılacağı belirtildi.

KONU MECLİS’E TAŞINDI

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz da projeyi Meclis gündemine taşıdı. Projenin kamu yararına değil siyasi bir tercihe dayandığını ifade eden Boz, 16 köy ve mezrayı doğrudan etkileyecek uygulamanın göçertme politikasına yol açabileceğini söyledi.

“Varto’nun meraları şirketlerin arka bahçesi değildir” diyen Boz, kararın halktan gizli alındığını belirterek şunları söyledi:

“Kamu yararı köylünün geçim hakkıdır, içme suyudur, üretimidir. Kamu yararı yatırım takvimi değildir. Varto’nun meraları şirketlerin arka bahçesi değildir. Bu topraklar masa başında dağıtılacak bir yatırım kalemi değildir. Halkın iradesini yok sayarak meralarımızı ranta açamazsınız.”

Boz, Bakanlığa seslenerek tahsis kararının yer altı sularında ağır metal kirliliğine yol açabileceğini ifade etti. Karara karşı tüm yasal hakların kullanılacağını belirten Boz, yürütmenin durdurulması talebiyle dava açacaklarını açıkladı.