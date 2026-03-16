Varto’daki kirli JES ruhsatlarını iptal edin!

İstanbul’da Varto Ekoloji Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen yaşam savunucuları, Muş’un Varto ilçesinde planlanan jeotermal enerji sondajlarına karşı ses yükseltti.

Açıklamada, bölgedeki sondaj ruhsatlarının iptal edilmesi çağrısı yapılarak projelerin doğa ve yerleşimler açısından ciddi riskler barındırdığı vurgulandı. Platform temsilcileri, merkezi ABD’de bulunan IGNIS adlı şirketin Varto’daki 5 köyün çevresinde toplam 10 sondaj kuyusu açmak için ruhsat aldığını belirtti.

Açıklamada projelerin yerel halkın iradesi sorulmadan hayata geçirilmeye çalışıldığı ifade edilerek “Varto yıllardır sistematik bir ekolojik saldırı altındadır.

Önce HES’ler ile derelerimizin damarlarını kestiler, sonra devasa baraj projeleriyle tarihimizi ve köylerimizi sular altında bıraktılar. Bugün ise karşımıza ‘jeotermal’ maskesiyle çıkan bu kirli enerji hamlesi, aslında çok daha büyük bir yağmanın; madencilik faaliyetlerinin ve yer altı kaynaklarımızın talan edilmesinin ilk adımıdır. JES kuyuları, siyanürlü maden ocaklarının habercisidir. Toprağımızın bir şirketin bilançosuna hapsedilmesine izin vermeyeceğiz” denildi.

Projenin çevresel ve toplumsal güvenlik açısından ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten platform üyeleri şu taleplerde bulundu: “Varto üzerindeki tüm kirli enerji ve maden ruhsatlarını derhal iptal edin! Halkın onay vermediği, bilimin reddettiği bu projelerden vazgeçin. Toprak verince cömerttir, ancak yaşam hakkı elinden alınınca en sert direnişçidir. Biz bu toprakların çocukları olarak kuşatmayı yaracak, talanı durduracak ve geleceğimizi mutlaka savunacağız!” Basın açıklamasına Varto-Der İstanbul şubeleri, Varto Dernekler Federasyonu (VADEF) ve çeşitli demokratik kitle örgütleri de destek verdi.