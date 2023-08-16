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Vasco de Gama, Dimitri Payet’i transfer etti

Ajans Haberleri
  • 16.08.2023 16:26
  • Giriş: 16.08.2023 16:26
  • Güncelleme: 16.08.2023 16:26
Kaynak: İHA
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Vasco de Gama, Dimitri Payet’i transfer etti

Brezilya temsilcilerinden Vasco de Gama, geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya’da tamamlayan ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Dimitri Payet’i kadrosuna kattığını duyurdu. 

Payet, Brezilya’da Vasco de Gama taraftarının yoğun ilgisiyle karşılandı. 

36 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Marsilya ile 24’ü Ligue 1, 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1’i de Fransa Kupası olmak üzere toplam 27 maça çıktı, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

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