Vasi atanan İnan Kıraç, Adli Tıp'ta iki soruya yanıt verememiş

İş insanı İnan Kıraç hakkında evliliğinin iptali istemiyle açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumunca verilen "fiili ehliyeti yerinde değil, vasi tayin edilmeli" raporuna ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla yazısına göre, Adli Tıp’taki inceleme sırasında Kıraç’ın kendisine sorulan sorulara yanıt veremediği kaydedildi.

SAATİN KAÇ OLDUĞUNU BİLEMEDİ

Kıraç’ın, 6 Şubat depremine dair herhangi bir şey hatırlayamadığı öğrenildi. Kıraç, bunun ardından kendisine yöneltilen "Saat kaç?" sorusuna da yanıt veremedi.

Heyet, tutarsız yanıtlar ve belleğe dayalı sorulara verilen cevaplar doğrultusunda Kıraç’ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığına hükmederek mahkemeye rapor sundu.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmiş, bu kapsamda, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin, İnan Kıraç’ın iş ve özel hayatına dair yetkilendirilmişti.