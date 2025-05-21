Vasiler ile İnan Kıraç'ın eşi arasında hastanede tartışma: Polis müdahale etti

Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin ardından kızı İpek Kıraç tarafından akli melekelerinin yerinde olmadığı gerekçesiyle açılan iptal davası kapsamında Adli Tıp Kurumu'na giden ve kuruldan hakkında 'demans' teşhisi konulan 88 yaşındaki İnan Kıraç ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; bugün öğle saatlerinde Emine Alangoya ile birlikte Kartal'da bulunan Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen İnan Kıraç burada bir sağlık raporu almak için başvuruda bulundu.

VASİ AVUKATLAR DURUMU ÖĞRENİNCE HASTANEYE GELDİ

Bu hafta içerisinde polislerin İnan Kıraç’ı teslim alıp Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kontrole götürmeleri gerekiyordu. İddiaya göre Emine Alangoya'nın engellemesi sebebiyle bu gerçekleşmemişti.

Mahkeme tarafından 3 Mart'ta İnan Kıraç'a vasi olarak atanan Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin, çiftin Kartal'daki devlet hastanesinde olduğunu öğrenince mahkeme kararının yerine getirilmesi için polis ile birlikte İnan Kıraç'ın bulundugu hastaneye gittiklerinde Emine Alangoya’nın şiddetli itirazıyla karşılaşınca tartışma yaşandı.

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti. 5 polisin araya girmesi ile olay sonlandı.

Olayın ardından İnan Kıraç - Emine Alangoya çifti ve İnan Kıraç'ın vasiliği üstlenen avukatlar hastanenin yönetim binasına götürüldü.

Daha sonra ise İnan Kıraç, vasilerin eşliğinde tedavi ve tetkikler için Koç Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.