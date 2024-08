Vasistas ne demek? Vasistas kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Vasistas nedir kelimesi son dönemde oldukça aranan bir kelime. Vasistas kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlük anlamı, "Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm" dür.





VASİSTAS KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Vasistas kelimesi, dilimize Fransızca'dan gelmiştir. Fransızca'da da yazımı vasistas'tır.

VASİSTAS MI, WAS İS DAS MI?

Almanca olarak 'Was is das' soru cümlesi 'bu nedir' demektir. Dolayısıyla vasistas ile was is das birbiriyle karıştırılmamalıdır.

İÇİNDE VASİSTAS GEÇEN KELİMELER