Vasiyetini açıklamıştı: Bakan Göktaş'tan şarkıcı Teoman'a teşekkür

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını" söyleyen şarkıcı Teoman'a teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını" ifade eden şarkıcı Teoman'a teşekkür etti.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum. Hepimize emanet olan, ikbalimiz, istikbalimiz, en kıymetlilerimiz yavrularımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına atılan her türlü adım büyük bir takdiri hak ediyor. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kıymetli karar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum."

TEOMAN VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Şarkıcı Teoman, yeni yazdığı kitabıyla ilgili verdiği bir röportajda vasiyetini hazırladığını anlatmıştı. Teoman mirasının kime kalacağıyla ilgili olarak, "Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri çocuk esirgeme kurumuna gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" demışti.