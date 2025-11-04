Giriş / Abone Ol
Vassilis Spanoulis'in sözleşmesi uzatıldı

Yunanistan Milli Basketbol Takımı, başantrenör Vassilis Spanoulis'le yola devam ediyor. Yunanistan Basketbol Federasyonu, genç koçun sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı

Spor
  • 04.11.2025 14:11
  • Giriş: 04.11.2025 14:11
  • Güncelleme: 04.11.2025 14:14
Kaynak: AA
AA

Yunanistan Basketbol Federasyonu, başantrenör Vassilis Spanoulis'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Spanoulis'in FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri pencere maçlarında takımın başında yer alacağı kaydedildi.

2023 yılında milli takımın başına geçen Spanoulis, geçen yaz düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Yunanistan'ı 16 yıl sonra ilk kez podyuma çıkarmıştı.

