Vatan Caddesi'nde polis ablukası: Halk engellere rağmen toplanıyor!

Ebru ÇELİK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, saat 10.00 sularında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve çevresinde olağanüstü önlemler alındı. Caddeye çıkan çok sayıda sokağa polis bariyerleri konuldu.

Ablukalara rağmen yurttaşlar ve İBB çalışanları da emniyet önünde toplandı. Burada bir belediye çalışanı, "Belediyenin hali ne olacak bilmiyoruz. Ekrem başkan için buradayız ama konuşmaya korkuyoruz" dedi.

'Cumhurbaşkanı İmamoğlu', 'Hükümet istifa', 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganları atan yurttaşlar kararı protesto ediyor.

Vatan Caddesi'ne gelen yurttaşlardan biri, "Biz önce kendi hakkımızı savunmaya, sonra başkanımızı savunmaya geldik. Olmayacak şey bu. Kendi belediye başkanıyken cezaevinden çıktı, Başbakan oldu. Kendine hiçbir şey yapmadılar, yandaşlarına yapılmıyor. Daha yeni 78 insanımız ateşlerin içinde yandı, ona bile istifa etmedi. İmamoğlu'nu içeri alıyor, olmayacak bir şeydir bu. İmamoğlu'na yapmadı bunu, halkımıza yapıyor, Türkiye'ye yapıyor. Bir kendi, tek adam, Saray adamı. Saray'da emir veriyor, geliyor insanlara işkence ediyor, zulüm ediyor" diyerek tepki gösterdi.

Başka bir yurttaş ise, "Demek ki o kadar korkuyorlar. En büyük korku demek ki İmamoğlu ve halk. Halk İmamoğlu'nun arkasında olduğu sürece İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak" dedi.