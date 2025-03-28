Vatan Emniyet'e alınmayan avukatlardan tepki

İmamoğlu protestolarına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan yaklaşık 100 gencin avukatları, vekaletnameleri olmadığı bahanesiyle Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne alınmadı.

Avukat Hakları Grubu, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bugün gözaltına alınan üç meslektaşlarının yanı sıra, destek vermek amacıyla Vatan Emniyet'e gelen diğer avukatların da vekaletnameleri olmadığı için içeri giremediklerini duyurdu. Ayrıca, içerideki avukatların dışarı çıkmaya zorlandığı ve polis memurları tarafından meslektaşlarının video kaydının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Bugün gözaltına alınan 3 meslektaşımız ve 100’e yakın gence destek vermeye gelen avukatlar vekaletnameleri olmadığı için Vatan Emniyet’e alınmıyor, içerideki avukatlar da dışarı çıkmaya zorlanıyorlar. Bu sırada polis memurları meslektaşlarımızın video kaydını yapıyorlar” ifadelerine yer verildi.

Avukat Hakları Grubu, X platformunda yaptığı diğer bir paylaşımla, avukatların haklarına dikkat çekti: “CMK m. 149/3 - Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.”