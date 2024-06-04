Vatan savunmasına takipsizlik

Haber Merkezi

Güçlükonak ilçesinde 1994’te gözaltında kaybettirilen Fettah Erden’in akıbetine dair soruşturmada, “vatan-millet” savunması yapan üst düzey askerler hakkında takipsizlik kararı verildi.

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Boyuncuk köyünde 20 Nisan 1994 tarihinde gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Fettah Erden’in akıbetine dair 2009 yılında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. MA’nın haberine göre, 60’a yakın askerle yapılan köy baskınında gözaltına alınan 10 çocuk babası Erden, Güçlükonak Jandarma Karakolu’na götürüldü. Erden’in geri dönmemesi üzerine karakola giden yakınları, görevli teğmenler Mehmet Karabela ile Ertaç Önaldı’nın yanında gördükleri Erden’in serbest bırakılmasını istedi. Ancak Erden serbest bırakılmadı. Birkaç gün sonra yeniden karakola giden yakınları İsmail Erden ile Ahmet Nevaf Sevgin’e, Erden’in serbest bırakıldığı belirtildi. Ancak Erden bir daha eve dönmedi. 2009 yılındaki girişimler üzerine Erden’in akıbetine ilişkin çok sayıda isim hakkında ayrı ayrı soruşturma başlatıldı. Dönemin Güçlükonak Jandarma Komanda Bölük Komutanı Ertaç Kılıç ile Güçlükonak Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli olan Teğmen Mehmet Pehlivan hakkında da soruşturma başlatıldı.

VATAN - MİLLET SAVUNMASI

Hakkında soruşturma açılan Pehlivan, ifadesinde iddiaları reddetti. Pehlivan, savunmasının devamında “Bizler vatanın ve milletin bütünlüğü için devletimizin bekası için bize verilen her türlü görevi yerine getirmeye çalıştık” diyerek kendini savundu.

Savcılık, Pehlivan hakkında 5 Mart 2024 ‘de "takipsizlik" kararı verdi. Ertaç Kılıç da ifadesinde, üzerinden 30 yıl geçtiği için olayı hatırlamadığını ileri sürerek, “Böyle bir olayı hatırlamıyorum ve duymadım” iddiasında bulundu. Savcı, Kılıç ile ilgili 30 Nisan 2024’de verdiği kararında Pehlivan’a dair verdiği kararını kelimesi kelimesine tekrarladı.