Vatandaş en çok 182’yi aradı: En uzun görüşme 170 hattında yapıldı

Türkiye'de vatandaşlar, yılın ikinci çeyreğinde üç operatörden en sık 182'yi (Merkezi Hastane Randevu Sistemi MHRS) aradı, en uzun süre ise 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) ile görüştü.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Elektronik Haberleşme Sektörü Raporu'ndan, vatandaşların en sık aradığı, en kısa ve uzun görüşme gerçekleştirdiği, kısa numaralara ilişkin veriler derlendi.

Rapora göre, Türkiye'de hizmet sunan 3 operatörden de yılın ikinci çeyreğinde, hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 en sık arandı. Merkezi Hastane Randevu Sistemi için ortalama çağrı süresi, Turkcell'de 267 saniye, TT Mobil'de 271 saniye ve Vodafone'da 266 saniye oldu.

Turkcell ve TT Mobil'de, 182'nin ardından en sık aranan kısa numara 112 Acil Çağrı Merkezi olarak kayıtlara geçti. Vodafone'da ise en sık aranan 2. kısa numara, 186 (Elektrik Arıza) olarak belirlendi.

Operatörlerde en sık aranan 5 kısa numara arasında 185 (Su Arıza), 153 (Alo Zabıta/Büyükşehir/Belediye) ve 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) de öne çıktı.

EN KISA SÜRE 112 İLE KONUŞULDU

Vatandaşlar, kısa numaralara yaptıkları aramalarda, en uzun süre 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) ile görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi için ortalama çağrı süresi, TT Mobil'de 337 saniye ve Vodafone'da 331 saniye oldu.

Çalışanların mesai ve rapor ücretleri gibi sorularını yönelttiği 170, Turkcell'de en sık aranan 5 kısa numara arasında yer almadı. Söz konusu operatörde ortalama çağrı süresi en uzun gerçekleşen kısa numara ise 267 saniye ile hastanelerden randevu almak için kullanılan 182 olarak kayıtlara geçti.

Her 3 operatörde, ortalama çağrı süresinin en düşük olduğu kısa numara, 112 oldu. 112 ile yapılan görüşmeler Turkcell ve TT Mobil'de 62 saniye ve Vodafone'da 76 saniye olarak belirlendi.

Yılın ikinci çeyreğinde, 3 operatörden en sık yapılan 5 kısa numara ve ortalama çağrı süreleri (saniye) ise şöyle: