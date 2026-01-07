Vatandaşa hizmet etmek suç değildir

HABER MERKEZİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “CHP’li olmanın ve kongre kazanmanın suç sayıldığı günlerden geçiyoruz. Belediye başkanlarımızın seçim kazandığı yerlerde vatandaşa hizmet etmesi de suç sayılıyor” dedi.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde usulsüzlük iddialarına ilişkin İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava bugün görüldü. Duruşmada, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve tutuksuz sanıklar salonun yerlerini aldı. Dava, Çelik’in kongreyi kazanmak için delegelere “maddi menfaat sağlamak ve yakınlarını işe almak” suretiyle hileye başvurduğu iddiasıyla açılmıştı.

Davada, CHP Genel Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş sanık olarak yer alıyor. Kongrede alınan kararların iptali de dava dilekçesinde talep edildi.

Davanın üçüncü sanığı ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yaklaşık 40 dakikalık savunma yaptı. Çelik, hayatında ikinci kez hakim karşısına çıktığını belirterek, daha önce Çağlayan Adliyesi’nde yaşanan olaylar nedeniyle de yargılandığını hatırlattı.

“CHP’li olmanın ve kongre kazanmanın suç sayıldığı günlerden geçiyoruz. İl başkanı seçildikten sonra 22,5 yıl hapis istemiyle yargılanıyorum. Belediye başkanlarımızın seçim kazandığı yerlerde vatandaşa hizmet etmesi de suç sayılıyor” dedi.