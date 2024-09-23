Vatandaşa sorun, doğru yolu gösterir

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapanış etkinliğinde konuştu. “Sürdürülebilir bir kenti, sakinleriyle birlikte tasarladığınızda hata yapmazsınız,” diyen İmamoğlu, belediye başkanlarına “Karar almakta zorlandığınızda vatandaşa sorun, onlar size doğru yolu gösterir” diye seslendi.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Üsküdar Meydanı’ndaki etkinlikle sona erdi. Etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas konuşma yaptı.

İmamoğlu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile yaptığı konuşmada, “Amacımız, şehirde daha fazla hareketlilik sağlamak. Yürümeyi, bisiklet kullanmayı ve toplu taşımayı teşvik ediyoruz” dedi. Ayrıca İBB Başkanı, İstanbul’un toplu taşımadaki en büyük hamlesinin raylı sistemler olduğunu vurguladı.

İBB Başkanı, raylı sistemlerin çevreci ve maliyeti yüksek yatırımlar olduğunu belirtti. “Vatandaşlarımızdan toplu taşımaya yürüyerek ulaşmalarını talep ediyoruz. Bu şekilde emisyon salımını azaltıp, ulaşımı daha verimli hale getirebiliriz” dedi.

Ayrıca İmamoğlu, konuşmasında Salacak’ın yeni haline övgüde bulundu. İmamoğlu, “İnsanlar sahilde cıvıl cıvıl. Bu tür kamusal alanlar şehre değer katıyor” dedi. Ayrıca, Eminönü Meydanı ve Sarayburnu’nu da yenileyip vatandaşların kullanımına sunduklarını ekledi.

İmamoğlu, Büyükçekmece sahilinin de katılımcı bir yaklaşımla yenilendiğini vurguladı. İBB Başkanı ayrıca, “Belediye başkanları, vatandaşı süreçlere dahil etmeli. Bu, şehirlerin daha iyi bir hale gelmesine katkı sağlar” dedi.

DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Vilcinskas, konuşmasında Türkiye’yle iş birliğine devam edeceklerini belirtti. “Depreme dayanıklı ulaştırma ağları ve karbonsuz deniz taşımacılığı için destek sunacağız” dedi.

Etkinlik sonunda, İBB ve İSPARK’ın düzenlediği Bisiklet Okulu mezunlarına sertifikalarını İmamoğlu takdim etti.