Vatandaşlar köye inen vatandaşlar ayıyı böyle kovaladı

Iğdır’ın Kırçiçeği Köyü’nde ilginç anlar yaşandı. Köye inen bir ayıyı fark eden vatandaşlar, önce büyük bir panik yaşadı, ardından ayıyı kovalamaya başladı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Köy meydanında dolaşan ayıyı gören köylüler, hayvanın yerleşim alanına zarar vermesinden endişe ederek müdahale etti. Köylülerden bazıları ayıyı sesler çıkararak ve bağırarak korkutmaya çalıştı. Kaçmaya başlayan ayıyı bu kez iki vatandaş araçlarıyla kovalamaya başladı. Aracın hızla yaklaştığını fark eden ayı, kısa süreli bir koşunun ardından yoldan çıkarak dağlık alana yöneldi ve gözden kayboldu.