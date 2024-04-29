Vatandaşlık har(a)cı: Limak’ın ‘milliyet farkı’ uygulaması yıllardır sürüyormuş

Bir müşteriden ‘milliyet farkı’ alınmasını ‘dikkatsizlik’ diye savunan Limak otellerinin, bunu yıllardır yaptığı ortaya çıktı. Otel yetkilisi, 2016’da fazla ücret aldığı için şikayetçi olan bir müşteriye, “Limak otellerinde milliyet farkı uygulaması yapılmaktadır” diye yanıt verdi.

Antalya Limak Lara Hotel, İngiltere'deki bir site üzerinden rezervasyon yaptıran müşterinin Türk olduğu fark edince 120 Euro "milliyet farkı ücreti" aldığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada inceleme başlatıldığı belirtilerek şunlar kaydedilmişti: "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyada da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunma istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır.”

Skandal uygulamanın gündeme gelmesinden sonra otel de açıklama yaptı.

Limak Lara Hotel, yaptığı yazılı açıklamada, "Yanlış anlaşılmalara sebep olan ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz" denmişti. Ancak bunun ‘dikkatsizlik’ olmadığı, yıllardır süren bir şirket politikası olduğu ortaya çıktı.

‘LİMAK OTELLERİNDE MİLLET FARKI ALINMAKTADIR’

X’ten paylaşılan bir değerlendirme gündeme geldi. Aralık 2016’da otelde kalan bir müşteri, kendisinden ‘fark’ alındığını belirterek, şu şikayeti yaptı: “Yurt dışında internet üzerinden rezervasyon yaptım. Ülkemde TC vatandaşı olduğum için ekstra 25 euro ödemek, daha doğrusu kazıklanmak üzücü bir şey."

Otel yetkilisinin verdiği yanıtsa günümüzde yaşananların ‘bir dikkatsizlik’ olmadığı, aksine bir şirket politikası olduğunu ortaya koydu. Otelde 'milliyet farkı’ alındığı belirtilen yanıt şöyle:

"Sayın Selahattin Y, otelimize göstermiş olduğunuz ilgi nedeniyle teşekkür ederiz. Limak otellerinde milliyet farkı uygulaması yapılmaktadır. Her ülkenin tatil dönemlerindeki farklılık nedeniyle fiyat farkı oluşmaktadır. Otele giriş yapan misafirlerimiz rezervasyon yaptırdıkları ülkeye ait pasaport veya uçak biletini resepsiyona beyan etmesi gerekmektedir. Bu uygulama herhangi bir haksızlığa neden olmamak için yapılmaktadır.”