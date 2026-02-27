“Vatandaşlık maaşı” dediler, detaylar belli oldu: 9 bin liranın üstünde geliri olan aileleri kapsamıyor

İktidarın kamuoyuna "vatandaşlık maaşı" olarak sunduğu "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı"na ilişkin bilgiler netleşmeye başladı.

NTV'de yer alan habere göre toplam geliri asgari ücretin üçte birinden (9 bin TL) az olan aileler vatandaşlık geliri uygulamasından faydalanabilecek.

Aylık geliri 9 bin 358 TL'nin üstünde olan aileler ise uygulamadan faydalanamayacak.

Desteğin miktarı için ise üç farklı senaryo gündemde.

EN İYİ İHTİMALLE 5615 TL

Uygulanabilecek en iyi senaryoda kira, fatura ve çocuk yardımı başlıklarında yapılacak ödemeler için en fazla asgari ücretin yüzde yirmisi oranında destekte bulunulacak.

Diğer senaryolar ise bu oranın asgari ücretin yüzde 17'si ya da yüzde 15'i olacağı yönünde.

En yüksek orandan bir hesap yapıldığında; aylık geliri 9 bin 358 TL'den az olan mutlak yoksulluk durumundaki bir aileye en fazla 5615 TL'lik bir gelir sağlanmış olacak.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILACAK

Haberde yer alan bilgilere göre gelir testi işlemlerinde hane ziyareti yapılmayacak tek bir sistem üzerinden kontroller sağlanacak. Bu sisteme SGK, gelir idaresi, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler entegre edilecek.

Başvuranların ortak sisteme kayıt olma zorunluğu olacak. Programa kabul edilen haneler aylık olarak kontrol edilecek. Bu düzenlemeye ilişkin bir yasa hazırlanacak.