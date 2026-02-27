VATANDAŞLIK MAAŞI GELİYOR! | Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar? Kimler Vatandaşlık Maaşı Alabilecek?

Bir süredir kamuoyunda tartışılan ve “vatandaşlık geliri” olarak duyurulan sosyal destek programının detayları netleşmeye başladı. 27 Şubat 2026 itibarıyla ortaya çıkan bilgilere göre, vatandaşlık maaşı yalnızca belirli bir gelir seviyesinin altında bulunan haneleri kapsayacak. En dikkat çeken kriter ise toplam geliri 9 bin TL’yi aşan ailelerin bu destekten yararlanamayacak olması.

VATANDAŞLIK GELİRİ KİMLERE VERİLECEK?

NTV’de yer alan habere göre vatandaşlık geliri uygulamasından faydalanabilmek için hanenin toplam gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu tutar yaklaşık 9 bin TL seviyesine denk geliyor.

Aylık geliri 9 bin 358 TL’nin üzerinde olan aileler ise vatandaşlık maaşı uygulamasından yararlanamayacak. Böylece destek, yalnızca mutlak yoksulluk sınırının altında bulunan hanelere yönelik olacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Destek tutarı için üç farklı senaryo üzerinde duruluyor.

Senaryo Destek Oranı Azami Tutar En yüksek senaryo Asgari ücretin %20’si 5.615 TL Alternatif senaryo Asgari ücretin %17’si Daha düşük tutar Diğer senaryo Asgari ücretin %15’i Daha düşük tutar

En yüksek oran üzerinden hesaplandığında, aylık geliri 9 bin 358 TL’nin altında olan bir aileye en fazla 5 bin 615 TL destek sağlanabilecek. Bu tutar kira, fatura ve çocuk yardımı gibi başlıklar kapsamında değerlendirilecek.

VATANDAŞLIK GELİRİ BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Vatandaşlık geliri başvuru şartları kapsamında gelir testi işlemleri tek bir sistem üzerinden yürütülecek. Hane ziyareti yapılmayacak; bunun yerine SGK kayıtları, gelir idaresi verileri, banka hesap hareketleri ve tapu bilgileri entegre bir sistemde kontrol edilecek.

Başvurular online olarak gerçekleştirilecek ve başvuranların ortak sisteme kayıt olma zorunluluğu bulunacak. Programa kabul edilen haneler aylık olarak denetlenecek. Uygulamanın hayata geçmesi için ayrıca bir yasa hazırlanacak.

9 BİN TL GELİR SINIRI NE ANLAMA GELİYOR?

9 bin TL gelir sınırı, vatandaşlık maaşı uygulamasının temel kriteri olarak öne çıkıyor. Bu sınırın üzerinde geliri bulunan aileler destek kapsamı dışında kalacak. Böylece sistemin yalnızca düşük gelirli hanelere yönelik tasarlanması hedefleniyor.

Vatandaşlık geliri kimlere verilecek?

Toplam geliri asgari ücretin üçte birinden, yani yaklaşık 9 bin TL’den az olan aileler bu destekten faydalanabilecek.

Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak?

En yüksek senaryoya göre destek tutarı asgari ücretin yüzde 20’si olacak ve bu da en fazla 5 bin 615 TL anlamına geliyor.

9 bin TL’nin üzerinde geliri olanlar başvurabilir mi?

Hayır. Aylık geliri 9 bin 358 TL’nin üzerinde olan aileler vatandaşlık maaşı kapsamına alınmayacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular online olarak yapılacak ve gelir kontrolleri entegre bir sistem üzerinden sağlanacak.

SONUÇ

27 Şubat 2026 itibarıyla netleşen bilgilere göre vatandaşlık maaşı uygulaması, 9 bin TL’nin altında gelire sahip aileleri kapsayacak. En yüksek destek tutarı 5 bin 615 TL olarak öngörülürken, başvuruların online sistem üzerinden alınacağı ve hanelerin düzenli olarak kontrol edileceği belirtiliyor. Gelir sınırı ve destek miktarı, uygulamanın çerçevesini belirleyen en kritik unsurlar olarak öne çıkıyor.