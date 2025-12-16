Vatandaşlık Maaşı Nedir? Kimler Vatandaşlık Maaşı Alabilecek?

Son dönemde sosyal destek politikalarıyla ilgili en çok konuşulan başlıklardan biri vatandaşlık maaşı oldu. Pilot uygulama açıklamaları, kapsam tartışmaları ve ödeme takvimi milyonlarca kişinin gündeminde. Peki vatandaşlık maaşı nedir, ne zaman başlayacak ve kimler bu destekten yararlanabilecek?

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Vatandaşlık maaşı, devlet tarafından belirli bir gelir eşiğinin altında kalan aileleri desteklemek amacıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni bir sosyal yardım modelidir. Bu uygulama, mevcut sosyal destekleri tek bir çatı altında toplayacak olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında yürütülecek.

Amaç; sosyal yardımları daha sistemli hâle getirmek, ihtiyaç sahibi aileleri desteklerken aynı zamanda istihdamdan kopuşu önlemektir.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vatandaşlık maaşı uygulamasına ilişkin en net açıklama, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından TBMM Genel Kurulu’nda yapıldı. Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında sistemin yol haritasını paylaştı.

Pilot Uygulama Takvimi

2026: Vatandaşlık maaşı pilot uygulaması birkaç ilde başlatılacak

Vatandaşlık maaşı pilot uygulaması birkaç ilde başlatılacak 2027: Uygulamanın tüm Türkiye geneline yayılması planlanıyor

Bu kapsamda vatandaşlık maaşı, ilk etapta sınırlı bölgelerde denenecek ve elde edilen sonuçlara göre ülke genelinde uygulanacak.

KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?

Vatandaşlık maaşı, herkese koşulsuz verilen bir ödeme modeli olarak değil, gelir kriterine dayalı bir destek olarak tasarlandı. Açıklamalara göre sistemin temelinde “eşik gelir” kavramı yer alıyor.

Vatandaşlık Maaşı İçin Temel Kriterler

Belirlenen gelir eşiğinin altında kalan aileler

Sosyal destek ihtiyacı bulunan haneler

İstihdamdan tamamen kopmamış bireyleri kapsayan yapı

Yetkililerin vurguladığı nokta, bu desteğin çalışmayı caydırıcı bir etki yaratmayacağı ve istihdam piyasalarıyla uyumlu bir şekilde kurgulanacağı yönünde oldu.

GETAD SİSTEMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Vatandaşlık maaşı, tek başına bir ödeme kalemi değil; mevcut sosyal yardımları entegre eden yapısal bir reform olarak tanımlanıyor. GETAD sistemiyle birlikte farklı destek modellerinin tek bir çatı altında toplanması hedefleniyor.

Bu sayede sosyal yardımlar daha düzenli, şeffaf ve sürdürülebilir hâle getirilecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Vatandaşlık maaşının tutarına ilişkin henüz resmi bir rakam açıklanmadı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre ödeme miktarı, belirlenecek gelir eşiğine göre şekillenecek ve ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacak.

Vatandaşlık maaşı herkese verilecek mi?

Hayır. Vatandaşlık maaşı, belirlenen gelir eşiğinin altında kalan aileler için planlanmaktadır.

Vatandaşlık maaşı ne zaman yürürlüğe girecek?

Uygulamanın 2026 yılında pilot olarak başlaması, 2027 yılında ise tüm Türkiye’ye yayılması hedeflenmektedir.

Vatandaşlık maaşı çalışmayı engeller mi?

Yetkililere göre sistem, istihdamdan caydırıcı olmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman alınacak?

Başvuru süreci ve şartlarına ilişkin detayların pilot uygulama öncesinde açıklanması beklenmektedir.

Vatandaşlık maaşı, Türkiye’de sosyal yardım sisteminde önemli bir dönüşümün parçası olarak öne çıkıyor. Pilot uygulama süreciyle test edilmesi planlanan bu model, gelir eşiğinin altında kalan ailelere destek sağlamayı amaçlıyor. 2026 ve 2027 yılları, vatandaşlık maaşı uygulamasının hayata geçmesi açısından kritik bir dönem olacak.