Vatandaşlık ticarete dönüştürüldü

Haber Merkezi

Sahte diploma skandalının ardından “usulsüz vatandaşlık" iddialarını Meclis gündemine taşıyan CHP’li Halıcı, "Vatandaşlık ticarete dönüştürüldü" diye tepki gösterdi.

CHP Isparta Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Hikmet Yalım Halıcı, son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran "usulsüz vatandaşlık" iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Halıcı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberinde, 2019 - 2023 yılları arasında bazı müteahhit firmalar ve aracı şebekeler eliyle sahte değerleme raporları, gerçeğe aykırı banka dekontları ve muvazaalı satış işlemleriyle 2691 yabancıya usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı verildiği iddia edilmişti. 481 sayfalık iddianamede Zer Group Yönetim Kurulu Başkanı Muammer C. ve oğlu Ozan C. bu organize yapının lideri olarak gösteriliyor. İddianameye göre, bu işlemlerle en az 4.1 milyar TL kamu zararı oluşurken, bazı yabancıların Türkiye'ye hiç gelmeden pasaport sahibi olduğu ortaya çıktı.

PASAPORTUMUZUN İTİBARI ZEDELENDİ

İddianamede dikkat çeken bir diğer ifade ise usulsüz vatandaşlık alan kişilerin Türkiye'nin siyasi itibarı ve pasaportunun uluslararası alanda saygınlığını zedelediğine yönelik tespitler oldu. Halıcı'nın önergesinde yer verdiği iddialar arasında; sahte e-imzalarla düzenlenen değerleme raporları, satılmamış konutların satış gösterimi, tapu memurlarına rüşvet verilmesi ve döviz girişinin gerçekte sağlanmadan belgelenmesi gibi birçok usulsüzlük yer alıyor.