Vatandaştan tanesi 11 lira olan salatalık fiyatına tepki: "Alıp yiyemem, bir kilo salatalık yerine beş ekmek alırım"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında vatandaşlar pahalılıktan yakındı. Kilogramı 50 lira, tanesi ise 11 lira olan salatalığın fiyatına vatandaşlar tepki gösterdi.

"ALMADIM, YEMİYORUM"

Salatalığın fiyatına vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi:

- "Alıp da yiyemeyiz. İşte bitti bunu diyeceğim başka bir şey demem. Ne diyeyim alıp da yiyemem."

- "50 lira ona niye vereyim. Bir yemeklik bile pahalı şu an, 50 liraya yani. 50 liraya salatalık olur mu bu zamanda. Daha erken yani bunun bu kadar olacak. Yani her şey almış yürümüş. Bir üzüm 50 lira, 60 lira fasulye öyle yine. Bu kadar da olmaz ki her şey almış yürümüş."

Pazar esnafı "İşçi yevmiyesi bin lira, toplayacak adam bulamıyorum ben. 700 lira veriyorum kimse gitmiyor. Geçen sene de 10 liraya satamıyor döküyordum. Bu sene de 50 lira yapacak bir şey yok."

- "Her geçen gün daha kötüye gidiyor her şey. Fiyatlar çok kötü, erişemiyor ki halk. 60 liradan aşağı bir meyve yok tezgahlarda. Şu an doğru düzgün alabileceğimiz bir şey 40- 50- 60 lira."

Emekli bir vatandaş "Almıyorum, pahalı. Yemesem de olur. Ekmek on lira, beş ekmek parası zaten. Almadım, yemiyorum, ölmedim" dedi.