Vatanımızda kalacağız

Kahire’deki Barış Zirvesi’nde konuşan Abbas, “Ne olursa olsun topraklarımızda kalacağız” dedi. Her iki taraftan 14 günde 6 bine yakın kişi yaşamını yitirirken, bunların iki bine yakını Filistinli çocuklar.

Hazırlayan: Sarya Toprak

Savaşın 15’inci gününde Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 21 ülkenin katıldığı Kahire Barış Zirvesi’nden sonuç çıkmadı. Zirvede konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın Filistinlilerin zorla yerinden edilmelerini ve Sina'daki Mısır topraklarına göç etmelerini tamamen reddettiğini yineledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise, "Arap dünyasının duyduğu mesaj açık ve net: Filistinlilerin hayatı İsraillilerin hayatından daha az önemli" dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’ten gönderilmesi girişimlerine karşı uyarıda bulunarak "Ne olursa olsun topraklarımızda kalacağız" dedi. Abbas konuşmasında, "Halkımızı Gazze’den başka yerlere yerleştirme girişimlerine karşı uyarıyoruz. Ayrıca Filistinlilerin evlerinden çıkarılmasına ya da Kudüs veya Batı Şeria’dan sürülmesine karşı da uyarıyoruz. Yerinden edilmeyi kabul etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise "Artık harekete geçme zamanı gelmiştir; bu korkunç kâbusu sona erdirecek adımlar atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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İnsani yardım konvoyu Refah kapısından geçti

İsrail’in tam ablukaya aldığı Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına kısmen izin verildi. Günlerdir geçiş için bekleyen tırlar dün sabah Refah sınır kapısından Gazze’ye gitti. Elektrik, su ve gıda erişimin tamamen kısıtlandığı Gazze'de büyük bir trajedi yaşanırken BM’ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'ndan Juliette Touma, ihtiyaçların karşılanması için düzenli bir yardım akışı olması gerektiğini söyledi. BM yetkilisi, “Halihazırda geçiş yapmakta olan kamyonlar okyanusta bir damla olacak" dedi. Dünya Sağlık Örgütü kamyonlarda travma ilaçları da dahil kritik malzemeler bulunduğunu kaydetti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'ye ilk insani yardımın ulaşmasını 'önemli bir adım' olarak niteledi.

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İkinci bir cephe endişelendiriyor

İsrailli Binbaşı David Baruch, Hizbullah’ın İsrail’e karşı ikinci bir cephe açmasından ciddi endişe duyduklarını söyledi. Lübnan sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Kiryat Shmona kentinde AA muhabirine konuşan Binbaşı Baruch, Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savaşı en pahasına olursa olsun kazanacaklarını ileri süren Baruch, Hizbullah ve diğer tarafların çatışmalara girmemesi konusunda tehdit etti.

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Kara harekâtı için sınırda bekliyorlar

İsrail ordusu 2006'dan beri abluka uyguladığı 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor. 7 Ekim'deki saldırının ardından Gazze Şeridi etrafına yığdığı güçleri artıran Tel Aviv, kara harekatı için hazırlıklarını tamamlarken 300 binden fazla yedek asker silah altına alındı. Gazze sınırının İsrail tarafındaki "Kibbutz" denilen çiftlikler Merkava tankları, toplar ve savaş giysilerini kuşanmış, ağır silahlı binlerce piyadeyle dolduruldu. İsrail Hava Kuvvetleri ve Donanması, Gazze’de Hamas, İslami Cihad ve diğer örgütlere ait sığınakları ve silah depolarını bombalamaya devam ediyor.

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Halklar Filistin için ayakta

İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve katliamları dünyanın hemen hemen her ülkesinde protesto ediliyor. İtalya’dan İngiltere’ye, Avustralya’dan Kanada’ya, Somali’den Arnavutluk’a onlarca ülkede kitleler saldırıların durmasını istedi. İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzbinlerce kişi Başbakanlık Konutu’na yürüdü. Yapılan konuşmalarda İsrail’e destek veren ülkelerin terör suçu işlediği belirtildi. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da da eylemler yapıldı. Gösterilerde, “İsrail bir terör devletidir” “Filistin özgür olacak” Özgür Filistin” sloganları atılırken, İsrail’e tam destek veren Başbakan Rushi Sunak da protesto edildi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, İtalya’nın farklı kentlerinde düzenlenen yürüyüş ve mitinglerle protesto edildi. Başkent Roma’da Filistinli Öğrenciler İnsiyatifi’nin girişimiyle "Bu bir savaş değil, soykırım! Filistin çağırıyor" temasıyla Filistin’e destek mitingi ve yürüyüşü yapıldı.

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Çatışmalarda çocukların güvenliğinin sağlanması

Aralarında Kailash Satyarthi, Steven Chu, Muhammed El Baradei ve Jody Williams gibi isimlerin de bulunduğu Nobel ödülü sahibi 30 kişi, İsrail-Filistin çatışmasından etkilenen çocuklara ilişkin ortak bildiri hazırladı. Nobel ödüllü isimlerin ortak yayınladığı bildiride, "Filistinli çocuklar, bizim çocuklarımızdır. İsrailli çocuklar, bizim çocuklarımızdır. Herkesi çocukların savaşla ilgisi olmadığını ve bunun sonuçlarından ötürü mesuliyet taşımadıklarını hatırlamaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.



Kaçırılan çocukların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulan bildiride, "Çocuklar, su, yiyecek, sağlık hizmetleri ve barınaktan yoksun bırakılamaz" denildi. Bildiride, taraf fark etmeksizin çatışmalardan etkilenen çocukların güvenliğinin sağlanmasına öncelik verilmesi gerektiğine işaret edildi. Çocukların savaş ve çatışmaların yol açtığı ağır travmatik etkileri bütün bir ömürleri boyunca atlatamadığı ifade edildi.